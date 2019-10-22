Парламент Азербайджана сегодня обсудит 23 вопроса

Сегодня будет проведено очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента), в повестке которого 23 вопроса, сообщает во вторник Trend.

Сначала депутаты обсудят вопросы о назначении члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК), аудитора Счетной палаты, а также вопрос об утверждении Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Польши «Об обмене и взаимной охране секретной информации».

Затем будут обсуждаться поправки в законы «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», «Об обязательном государственном личном страховании военнослужащих», «О трудовых пенсиях», «О лицензиях и разрешениях», «О государственной пошлине», а также в Гражданский кодекс, Кодекс об административных проступках, Гражданско-процессуальный кодекс и Семейный кодекс.

| 2019-10-22T10:00:53+00:00 22 октября 2019, 11:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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