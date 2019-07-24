Парк высоких технологий АН Азербайджана будет пользоваться «зеленым коридором» на таможне

Государственный таможенный комитет (ГТК) предоставил Парку высоких технологий Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) право постоянного пользования пропускной системой «зеленый коридор» при проведении экспортных операций, сообщает в среду Trend со ссылкой на Академию.

Решение принято согласно п.2.3 «Порядка предоставления права на постоянное пользование пропускной системой «зеленый коридор» участников внешней торговли, приостановления, отмены и восстановления этого права», утвержденного указом Президента Азербайджана от 21 декабря 2018 года.

Напомним, что пропускная система «зеленый коридор» служит для быстрого пересечения границы, высокого экспортного потенциала, проведению оперативного и прозрачного таможенного контроля. Преимущество системы в том, что экспортируемые товары напрямую доставляются на склад экспортера, и хранятся до отправки за границу, без прохождения таможни.