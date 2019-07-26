Park Cinema дал старт продажам билетов на культовый фильм Тарантино

Сеть кинотеатров Park Cinema дал старт продажам билетов на фильм «Однажды в Голливуде», который станет девятым для культового режиссера Квентина Тарантино («Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный»).

Главные роли в фильме исполнили Леонардо ди Каприо («Титаник», «Волк с Уолл-стрит», «Поймай меня, если сможешь»), Брэд Питт («Бойцовский клуб», «После прочтения сжечь», «Бесславные ублюдки») и Марго Робби («Терминал», «Волк с Уолл-стрит», «Команда самоубийц»).

Дополняют звездный состав Курт Расселл, Аль Пачино, Люк Перри, Дакота Феннинг и другие.

Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века».

По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Сам Тарантино называет «Однажды в Голливуде» одой любви к Лос-Анджелесу и признается, что работал над сценарием целых пять лет, а дуэт Питта с ди Каприо характеризует, как «самый волнующий и динамичный в истории Голливуда со времен Роберта Редфорда и Пола Ньюмана».

Питту и ди Каприо настолько понравилось работать вместе, что после премьеры фильма на Каннском фестивале они признались, что хотели бы сняться вместе еще раз.

Кстати, полный сценарий фильма из сыгравших в нем актеров, читали только Питт и ди Каприо.

Они приехали к Тарантино домой, он дал каждому из них по копии сценария, после чего забрал бумаги обратно. Затем актеры получили лишь распечатку своих ролей.

Появление в фильме Аль Пачино, который играет собирательный образ голливудского продюсера, Тарантино объясняет собственным желанием. «Я писал роль Марвина Шварца специально для Аль Пачино, и не видел никого другого», — говорит он.

Как сообщил # пиар менеджер Park Cinema Рустам Фаталлиев, приобрести билеты на сеансы фильма «Однажды в Голливуде» в единственном в Азербайджане зале IMAX зрители могут уже сейчас через сайт сети кинотеатров Park Cinema (www.parkcinema.az) , официальное приложение на iOS и Android, а также в кассах кинотеатра Park Cinema Flame Towers.

Отметим, что в сети Park Cinema также действует «Студенческий тариф», а каждый вторник проводятся «Супер дни», когда скидки на цены достигают 50%.