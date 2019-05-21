Парижский суд приостановил процедуру эвтаназии пациента, начатую против воли родителей

Родители француза Венсана Ламбера через суд добились приостановки процесса его эвтаназии, который врачи клиники в городе Реймс начали в понедельник против их воли. Как передает ТАСС, об этом сообщает во вторник радио France Info.

«Начиная с сегодняшнего вечера и далее следует приостановить продолжительную седацию, начатую [в понедельник] утром, — приводит радио выдержку из решения Апелляционного суда Парижа. — Необходимо возобновить подачу питательных веществ и воды Венсану Ламберу».

Ранее в понедельник врачи во французском городе Реймс начали процесс эвтаназии Венсана Ламбера, который находился в вегетативном состоянии на протяжении десяти лет, отключив его от приборов кормления и подачи воды. Решение о прекращении лечения было доведено до сведения родственников Ламбера в письме из больницы.

Венсан Ламбер оказался в больнице в вегетативном состоянии после автомобильной аварии в 2008 году. В 2011 году бельгийские специалисты пришли к выводу, что он находится в минимальном сознании, что исключает любую надежду на улучшение. Через пять лет после аварии в 2013 году супруга Ламбера Рэйчел дала свое согласие на эвтаназию мужа.

Однако через какое-то время родители и семеро братьев больного, являющиеся верующими католиками, подали в суд на данное решение врачей, который постановил прекратить процесс эвтаназии. Через несколько месяцев врачебная комиссия вновь предприняла попытку остановить лечение. Государственный совет тогда принял решение в пользу врачей, однако родители подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), и он приостановил это решение Госсовета до вынесения собственного постановления. В решении ЕСПЧ от 5 июня говорится, что приостановление лечения «не противоречит праву на жизнь».

После этого споры под разными предлогами продолжались в различных инстанциях вплоть до 2018 года. Родители повторно вынесли вопрос о прекращении лечения в Госсовет и написали письмо президенту страны Эмманюэлю Макрону, а также обратились в комитет по правам инвалидов ООН. Тем не менее в апреле 2019 Госсовет вновь встал на сторону медиков и разрешил им остановку лечения.