В Париже протестуют против социальной политики властей

Учителя, воспитатели, сотрудники химической промышленности, железнодорожники, студенты и пенсионеры — представители разных социальных слоёв французского общества вышли днём во вторник на улицы Парижа, чтобы выразить своё недовольство социальной политикой властей страны, передает корреспондент РИА Новости.

Пешая колонна, перед началом шествия собралась на бульваре Сен-Мишель.

«(Президента Франции Эммануэля) Макрона — в тюрьму, (главу МВД Франции Кристофа) Кастанера — в ад», — в рифму пел в мегафон один из участников акции протеста. Рядом с ним шел человек с плакатом «Защитим сотрудников госучреждений», следом женщина, на плакате которой было написано «За Шестую республику».

Забастовка и шествие проводятся по призыву межпрофсоюзного объединения URIF, куда входят столичные подразделения профсоюзов CGT, FO и Solidaires.