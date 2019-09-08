Париж видит возможности для диалога по иранской ядерной проблеме

Пути для диалога по иранской ядерной проблеме остаются открытыми. Как передает ТАСС, об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции Europe 1.

«Встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом на полях саммита G7 (Группы семи) в Биаррице привела к деэскалации, снижению напряженности», — считает он.

«Сейчас главный вопрос — это возвращения Ирана к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), — подчеркнул министр. — Необходимо избежать дестабилизации».

Глава МИД также напомнил, что Вашингтон «первым вышел из венских договоренностей 2015 года» и ввел санкции, ограничивающие возможности торговли с Тегераном. «К сожалению, Иран выбрал плохой ответ на плохое решение [США]», — заметил он. В то же время министр подчеркнул, что «пути для диалога по-прежнему открыты».