Париж призвал провести встречу коалиции в связи с ситуацией в Сирии

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя операцию Турции в Сирии, призвал провести срочную встречу международной антитеррористической коалиции.
«Франция хочет, чтобы эта международная коалиция, которая была солидарной до настоящего момента, могла бы собраться в срочном порядке, чтобы обозначить ответственность каждого — как Турции, так и всех членов коалиции», — сказал Ле Дриан в эфире телеканала France 2.
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции «Источник мира» в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»*. Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с САР.(РИА Новости)
| 2019-10-10T23:05:21+00:00 10 октября 2019, 23:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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