Париж аплодирует азербайджанскому дирижеру

В Парижском соборе Святого Людовика состоялся совместный концерт двух известных дирижеров – художественного руководителя хора и музыкального ансамбля «Зороастр» (Франция) Савитри де Рошфор и главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов, доцента Бакинской музыкальной академии, приглашенного дирижера Кунминского филармонического оркестра (Китай) Эйюба Кулиева.

Как сообщает #, перед концертом выступил президент Парижской ассоциации вокальных ансамблей и генеральный директор оркестра «Зороастр», обладатель ордена Почетного Легиона Жерар Педральо (Франция). В своем выступлении он рассказал об истории и последних достижениях азербайджанской культуры и о деятельности азербайджанского дирижера Эйюба Кулиева.

После этого на сцену вышли музыканты – хор и симфонический оркестр Франции.

В первом отделении концерта прозвучало редко исполняемое произведение Иоганна Кристиана Баха «Gloria», а во втором — концертная ария Вольфганга Амадеуса Моцарта «Vorrei, sospiri» (солистка — Анжелина ле Рей (Франция/сопрано). Но главным событием концерта стало исполнение «Коронaционной мессы» KV 317 Моцарта под управлением азербайджанского дирижера и знаменитых французских певцов — Сесиль Дюрассо (сопрано), Габриелла Савелли (меццо сопрано), Ивье Ернандез (тенор) и Ерван Пиро (бас-баритон).

По окончании концерта публика стоя аплодировала азербайджанскому дирижеру и французским музыкантам, которые подарили незабываемый вечер зрителям..