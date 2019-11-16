Parisien: во Франции рэпера осудили за пропаганду терроризма

Исправительный суд города Понтуаз (департамент Валь-д`Уаз северо-западнее Парижа) приговорил к шести месяцам тюрьмы условно местного рэпера Masta Ex. Об этом сообщила в пятницу на своем интернет-сайте газета Le Parisien, указав, что музыкант осужден за пропаганду терроризма.

В своей песне «Террорист», видеоролик по которой был размещен на портале YouTube, 29-летний чернокожий музыкант заявляет, что является «джихадистом» и «ведет войну». Он также угрожает западному обществу взрывами бомб. С июля этого года клип посмотрели более 30 тыс. человек.

Сигнал о появлении рэпера, ведущего радикальную исламистскую пропаганду, подал прокуратуре города Понтуаз префект департамента. Полиция особо заинтересовалась и заявлениями рэпера о создании им организацией Killuminateam, название которой он расшифровывает как «Солдаты, идущие по пути Аллаха». Она преследует цели «вести борьбу и нейтрализовать тех», кто выступает за «главного дьявола всех времен», то есть западную цивилизацию, «имеющую исключительно сатанинские корни».

Следствие расценило все это как пропаганду джихада, насилия, ненависти и дискриминации.