Парень подорвался на бомбе времен Первой мировой во время поиска клада

Во Франции молодой человек подорвался на бомбе времен Первой мировой войны. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, 18-летний парень пытался найти золото при помощи металлодетектора.

Когда устройство запищало, он подумал, что нашел золотые монеты и начал рыться в зарослях.

Однако он обнаружил взрывное устройство, которое активировалось, в результате чего парня отбросило взрывной волной.

«Меня контузило, я не знал, что случилось, но увидел кровь на груди и оторванный указательный палец», — отметил парень.

Уточняется, что юноша смог добраться до дома, где родители вызвали ему скорую. Врачи достали из его тела почти 50 осколков и пришили палец.

Однако теперь он не сможет нормально чувствовать левую руку, а также слышит все время звон в ушах.