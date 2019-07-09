Паралимпийцы показали свое мастерство на «Янардаге»

В рамках проекта «Развитие способностей людей с ограниченными физическими возможностями в области спорта», реализуемый общественным объединением «Поддержка паралимпийцев» при содействии Национального паралимпийского комитета Азербайджана, группа паралимпийцев посетила Дворец Ширваншахов в Ичери шехер и Государственный историко-культурный и природный заповедник «Янардаг», сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА.

Паралимпийцам рассказали об истории достопримечательностей, а они, в свою очередь, показали свое мастерство по стрельбе из лука перед туристами, посетившими «Янардаг».

| 2019-07-09T16:29:18+00:00 9 июля 2019, 20:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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