Парагвай разорвал отношения с Венесуэлой

Правительство Парагвая приняло решение разорвать дипотношения с Венесуэлой. Как передает РИА Новости, об этом сообщил в четверг президент Марио Абдо Бенитес.

В день вступления в должность президента Венесуэлы Николаса Мадуро на второй срок до 2025 года Абдо Бенитес зачитал в телеобращении заявление МИД страны о разрыве дипотношений.