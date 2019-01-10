Парагвай разорвал отношения с Венесуэлой

Правительство Парагвая приняло решение разорвать дипотношения с Венесуэлой. Как передает РИА Новости, об этом сообщил в четверг президент Марио Абдо Бенитес.
В день вступления в должность президента Венесуэлы Николаса Мадуро на второй срок до 2025 года Абдо Бенитес зачитал в телеобращении заявление МИД страны о разрыве дипотношений.
«Правительство республики Парагвай во исполнение своих конституционных полномочий и национального суверенитета приняло решение разорвать дипломатические отношения с боливарианской республикой Венесуэла, распорядилось закрыть наше посольство и осуществить немедленный отзыв парагвайского дипломатического персонала, аккредитованного в этой стране», – говорится в заявлении.
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| 2019-01-10T20:52:52+00:00 10 января 2019, 23:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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