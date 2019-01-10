Парагвай разорвал отношения с Венесуэлой

Правительство Парагвая приняло решение разорвать дипотношения с Венесуэлой. Как передает РИА Новости, об этом сообщил в четверг президент Марио Абдо Бенитес.
В день вступления в должность президента Венесуэлы Николаса Мадуро на второй срок до 2025 года Абдо Бенитес зачитал в телеобращении заявление МИД страны о разрыве дипотношений.
«Правительство республики Парагвай во исполнение своих конституционных полномочий и национального суверенитета приняло решение разорвать дипломатические отношения с боливарианской республикой Венесуэла, распорядилось закрыть наше посольство и осуществить немедленный отзыв парагвайского дипломатического персонала, аккредитованного в этой стране», – говорится в заявлении.