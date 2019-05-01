Папу римского хотят объявить еретиком

Девятнадцать католических священников и ученых призвали епископов объявить Папу римского Франциска еретиком, сообщает Голос Америки. Это уже не первая атака ультраконсерваторов на понтифика из-за разногласий по различным вопросам, от причастия для разведенных о религиозного многообразия.

Самый видный представитель группы – отец Эйдан Николс, 70-летний британский священник из ордена доминиканцев, автор многочисленных книг и один из самых уважаемых теологов в англоязычном мире. Остальные участники инициативы не столь известны.

«Мы сделали это в качестве крайней меры, чтобы отреагировать на накапливающийся ущерб, который причиняют слова и действия папы Франциска на протяжении нескольких лет, что стало причиной одного из самых серьезных кризисов в истории Католической церкви», – говорится в 20-страничном письме.

В письме утверждается, что папа Франциск слишком сильно смягчил позицию церкви по ряду вопросов. Авторы считают, что он недостаточно резко осуждает аборты и слишком терпимо относится к геям, протестантам и мусульманам.