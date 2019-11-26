Папа Римский выступил за отмену права вето в Совбезе ООН

Папа Римский Франциск высказался за равные права на принятие решений в ООН. Соответствующее заявление понтифик сделал во вторник журналистам на борту самолета по пути в Рим из Японии, где он побывал с апостольским визитом.

«Не хочу никого обижать, но подумайте о Совбезе. Все согласны решить проблему, чтобы не допустить военного конфликта, все голосуют за, одна страна с правом вето голосует против, и все останавливается. Я не могу оценить, хорошо это или плохо, но я слышал, что ООН может сделать шаг вперед и отказаться от права вето членов Совбеза. Я не специалист в этом вопросе, я только слышал о таком предложении. Но было бы хорошо, если бы все были равны в правах», — сказал понтифик.

При этом он упрекнул международные организации в неспособности обеспечить мир, а прогрессивные западные страны — в лицемерии. «Мы оказались неспособны, как и международные организации, включая ООН, [обеспечивать мир], хотя и делается много, предпринимаются посреднические усилия, и это достойно похвалы, но этого недостаточно», — считает Франциск. «Страны, в том числе христианские европейские государства, вполне просвещенные, говорят о мире и живут оружием. Это называется лицемерием», — продолжил он. «Эти страны должны взять на себя смелость и признать, что не могут говорить о мире, потому что экономика зарабатывает за счет производства оружия», — заключил Папа Римский.

Вопрос об отмене права вето в повестке ООН не стоит. Накануне первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Генассамблеи по аспектам работы Совбеза, заявил, что для Москвы «неприемлемы любые идеи, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов СБ, включая институт вето». Он напомнил, что «применение вето или угроза его применения не раз избавляли ООН от ассоциирования с сомнительными авантюрами».(ТАСС)