Папа Римский выразил озабоченность в связи с жертвами насилия в Эфиопии

Папа Римский Франциск выразил озабоченность в связи с проявлениями насилия в Эфиопии, жертвами которого стали верующие Эфиопской церкви.
«Опечален в связи с насилием, жертвами которого стали христиане Эфиопской православной церкви. Выражаю мою близость к этой церкви и ее патриарху, дорогому брату Абуне Матфию, и прошу вас молиться за всех жертв насилия на той земле», — заявил понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к католикам, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.
Протесты охватили Эфиопию на прошлой неделе после того, как политический активист Джавар Мохаммед обвинил правительство в «заговоре» и попытке задержать его в собственном доме. Протестные выступления были поддержаны молодежью, принадлежащей к народу оромо, расширения прав которого требует Мохаммед. В ряде мест столкновения приобрели межэтнический и межконфессиональный характер. По данным местных СМИ, жертвами протестов в Эфиопии стали по меньшей мере 78 человек, в связи с беспорядками власти задержали более 400 человек.(РИА Новости)
| 2019-11-03T16:11:16+00:00 3 ноября 2019, 17:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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