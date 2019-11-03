Папа Римский выразил озабоченность в связи с жертвами насилия в Эфиопии

«Опечален в связи с насилием, жертвами которого стали христиане Эфиопской православной церкви. Выражаю мою близость к этой церкви и ее патриарху, дорогому брату Абуне Матфию, и прошу вас молиться за всех жертв насилия на той земле», — заявил понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к католикам, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.

Протесты охватили Эфиопию на прошлой неделе после того, как политический активист Джавар Мохаммед обвинил правительство в «заговоре» и попытке задержать его в собственном доме. Протестные выступления были поддержаны молодежью, принадлежащей к народу оромо, расширения прав которого требует Мохаммед. В ряде мест столкновения приобрели межэтнический и межконфессиональный характер. По данным местных СМИ, жертвами протестов в Эфиопии стали по меньшей мере 78 человек, в связи с беспорядками власти задержали более 400 человек.(РИА Новости)