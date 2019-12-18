Папа Римский рассекретил расследования случаев педофилии

Папа Римский Франциск снял особый режим «папской секретности» с дел, которые связаны с педофилией среди священнослужителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Также в распоряжении Франциска говорится, что дела о сексуальном насилии и распространении детской порнографии будут вестись строго с соблюдением «безопасности».

«Папская тайна не применяется к обвинению, судебным процессам и вердиктам», — говорится в рескрипте.

Кроме того, Папа Римский установил новый возрастной порог для жертв распространения порнографических материалов священниками. Также теперь пострадавших и свидетелей не будут обязывать хранить молчание.

| 2019-12-17T22:25:26+00:00 18 декабря 2019, 05:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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