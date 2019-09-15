Папа Римский против пожизненных сроков

Папа Римский Франциск выступил против пожизненного срока для заключенных.

Как сообщает ТАСС, об этом глава Римско-католической церкви высказался в ходе встречи с представителями пенитенциарной полиции.

По его словам, пожизненное заключение является ограничением надежды на новое начало, и лишать людей права на надежду нельзя.

«Каждое общество обязано поддерживать надежду и делать все, чтобы наказание не ущемляло права на надежду и новую попытку примирения», — заметил понтифик.

Священник также добавил, что переполненные тюрьмы в последнее время становятся не местом исправления, а источником гнева.

| 2019-09-15T09:27:12+00:00 15 сентября 2019, 09:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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