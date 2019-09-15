Папа Римский против пожизненных сроков

Папа Римский Франциск выступил против пожизненного срока для заключенных.

Как сообщает ТАСС, об этом глава Римско-католической церкви высказался в ходе встречи с представителями пенитенциарной полиции.

По его словам, пожизненное заключение является ограничением надежды на новое начало, и лишать людей права на надежду нельзя.

«Каждое общество обязано поддерживать надежду и делать все, чтобы наказание не ущемляло права на надежду и новую попытку примирения», — заметил понтифик.

Священник также добавил, что переполненные тюрьмы в последнее время становятся не местом исправления, а источником гнева.