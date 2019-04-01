Папа Римский отказался называть Месси богом

Папа Римский Франциск прокомментировал то, что фанаты нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси сравнивают его с богом, передает «Советский спорт».

Глава католической церкви оценил действия форварда на поле.

«Люди говорят, что Месси — Бог. В теории, это кощунство. Нельзя так говорить или верить в подобное. Я вот, например, не верю. Они могут сравнивать его с богом в значении восхищения, но не надо ему поклоняться. Это всего лишь фигура речи. Месси очень хорош, но он не Бог», — приводит слова Франциска Marca.

Данный Папа Римский известен своей любовью к футболу. Он является болельщиков аргентинского «Сан-Лоренсо».

| 2019-04-01T13:45:50+00:00 1 апреля 2019, 15:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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