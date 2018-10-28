Папа Римский извинился перед молодежью

Папа Римский Франциск принес извинения молодым людям за недостаточное внимание к их проблемам со стороны священнослужителей, передает РИА «Новости».

«Хочу сказать молодежи от имени всех нас, взрослых: извините нас, если зачастую мы не слушали вас, если вместо того, чтобы открыть вам сердце, мы заполняли ваши уши.

Как церковь Христа мы хотим слушать вас с любовью, уверенные в двух вещах: что ваша жизнь драгоценна для Бога, потому что Бог молод и любит молодых, и что ваша жизнь для нас тоже драгоценна, даже необходима, чтобы идти вперед», — сказал понтифик.

Об этом он заявил в ходе воскресной мессы в Соборе святого Петра в Ватикане по случаю окончания Синода епископов Римско-католической церкви.

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