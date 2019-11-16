Папа Римский Франциск сравнил современность с временами Гитлера

Папа Римский Франциск заявил, что преследования в современном мире евреев, цыган и представителей ЛГБТ-сообщества напоминают ему времена Адольфа Гитлера, сообщает телеканал CNN.

«Признаюсь, что когда я слышу выступления некоторых людей, ответственных за общественный порядок или работающих в правительстве, мне вспоминаются речи Гитлера в 1934 и 1936 годах», — сказал папа.

По его словам, эти «преследования» представляют собой культуру, которая отбрасывает назад, культуру ненависти.

«Это то, что они сделали тогда, и сегодня эти вещи возвращаются», — добавил папа Франциск.

Также он призвал своих слушателей быть бдительными как в гражданском, так и в религиозном обществе, и избегать компромиссов по данному вопросу.