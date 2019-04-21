Папа римский Франциск призвал усилить борьбу за мир

В своем послании понтифик предостерег мир от безразличия перед лицом продолжающихся вооруженных конфликтов. В качестве примера он привел войну в Сирии, которая в силу затяжного характера угрожает превратиться «в нечто само собой разумеющееся и оставить нас равнодушными». Настало время для поисков политического решения, способного разрешить этот военный и гуманитарный кризис, подчеркнул Франциск, сообщает Deutsche Welle.

Папа римский упомянул также военные действия на востоке Украины, призвав оказывать гуманитарную помощь населению, страдающему от конфликта, и заявив о необходимости установления прочного мира в регионе. Понтифик также коснулся конфликтов в Йемене и Ливии, проявлений экстремизма в Мали и Нигерии, выразил надежду на установление мира в Южном Судане и обратился к руководству Израиля и Палестинской автономии с призывом «стремиться к будущему, основанному на мире и стабильности». Франциск также призвал международное сообщество ограничить распространение оружия, особенно в промышленно развитых странах.