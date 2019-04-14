Папа Франциск призвал молиться за мир на Ближнем Востоке

Папа римский Франциск в Пальмовое воскресенье, 14 апреля, призвал молодых католиков молиться за мир в Святой земле и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Вновь обращаюсь к молодежи и ко всем с призывом молиться за мир во всем мире, но особенно за мир в Святой земле и на Ближнем Востоке», — сказал он в ходе проповеди после торжественной мессы на площади Святого Петра в Ватикане. Уточняется, что там присутствовало около 50 тыс. человек.

Месса по случаю Пальмового воскресенья дала начало обрядам пасхальной недели. Перед произнесением воскресной молитвы папа Франциск обратился к Деве Марии с просьбой «помочь хорошо прожить Святую неделю».

30 марта папа римский Франциск объяснил, что убрал свою руку, не дав целовать ее прихожанам во время одной из церемоний, из соображений простой заботы о самих верующих. По словам понтифика, его рука была мокрой после первых поцелуев, и он подумал, что становится рассадником микробов.