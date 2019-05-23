Panasonic приостановила торговые операции с Huawei

Японская корпорация Panasonic объявила о приостановке всех торговых операций с Huawei после того, как министерство торговли США внесло китайскую компанию в черный список. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает телеканал FNN.

По данным телеканала, японская компания приостановила все торговые операция с самим Huawei, а также с 68 аффилированными компаниями.

Отношения с Huawei в среду приостановили японские сотовые операторы SoftBank и KDDI (au), объявив, что откладывают намеченное на 24 мая начало продаж телефонов производства Huawei. Чуть позже с аналогичным заявлением выступил и сотовый оператор NTT Docomo. Компании также приостановили прием предварительных заявок на покупку новых моделей китайского производителя, в частности, P30 lite.

| 2019-05-23T08:55:06+00:00 23 мая 2019, 11:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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