Panasonic приостановила торговые операции с Huawei

Японская корпорация Panasonic объявила о приостановке всех торговых операций с Huawei после того, как министерство торговли США внесло китайскую компанию в черный список. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает телеканал FNN.

По данным телеканала, японская компания приостановила все торговые операция с самим Huawei, а также с 68 аффилированными компаниями.

Отношения с Huawei в среду приостановили японские сотовые операторы SoftBank и KDDI (au), объявив, что откладывают намеченное на 24 мая начало продаж телефонов производства Huawei. Чуть позже с аналогичным заявлением выступил и сотовый оператор NTT Docomo. Компании также приостановили прием предварительных заявок на покупку новых моделей китайского производителя, в частности, P30 lite.