Памятники культуры Бахрейна и Австралии внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Памятники культуры Бахрейна и Австралии внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

43-я сессия Комитета всемирного наследия Юнеско шестого июля продолжила свою работу, сообщает в субботу Trend.

Председатель сессии, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев заявил, что семь номинантов по пяти файлам кандидатов внесены в Список всемирного наследия.” Впереди нас ждут новые ответственные обсуждения” — , сказал он.

В ходе заседания была обсуждена номинация курганов Дилмун в Бахрейне. После обсуждений представленная страной номинация была внесена в Список всемирного наследия.

Председатель поздравил Бахрейн и заявил, что после принятия данной номинации число памятников в Списке всемирного наследия составило 1100.

Следующие обсуждения были посвящены культурному региону Будж Бим на юго-востоке в Австралии, олоадателю четырех типов рельефа и 660-тысячной историей. Венгрия, Китай, Испания, Норвегия и Азербайджан поддержали эту номинацию, которая в итоге была принята в список. Автралийская делегация поблагодарила всех за поддержку их номинации.