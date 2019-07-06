Памятники культуры Бахрейна и Австралии внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Памятники культуры Бахрейна и Австралии внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

43-я сессия Комитета всемирного наследия Юнеско шестого июля продолжила свою работу, сообщает в субботу Trend.

Председатель сессии, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев заявил, что семь номинантов по пяти файлам кандидатов внесены в Список всемирного наследия.” Впереди нас ждут новые ответственные обсуждения” — , сказал он.

В ходе заседания была обсуждена номинация курганов Дилмун в Бахрейне. После обсуждений представленная страной номинация была внесена в Список всемирного наследия.

Председатель поздравил Бахрейн и заявил, что после принятия данной номинации число памятников в Списке всемирного наследия составило 1100.

Следующие обсуждения были посвящены культурному региону Будж Бим на юго-востоке в Австралии, олоадателю четырех типов рельефа и 660-тысячной историей. Венгрия, Китай, Испания, Норвегия и Азербайджан поддержали эту номинацию, которая в итоге была принята в список. Автралийская делегация поблагодарила всех за поддержку их номинации.

| 2019-07-06T16:06:20+00:00 6 июля 2019, 17:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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