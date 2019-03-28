Палестинцы отметят маршем годовщину протестов на границе сектора Газа

Организаторы «Великого марша возвращения» объявили, что планируют 30 марта отметить массовыми народными выступлениями первую годовщину регулярных антиизраильских протестов вдоль границ сектора Газа, передает РИА Новости.
Опасаясь, что мероприятие перерастет в масштабные беспорядки, израильтяне стянули к анклаву крупные армейские силы и говорят о готовности к решительным действиям.
«Мы призываем палестинцев принять участие в акции миллионов 30 марта — в первую годовщину марша возвращения», — говорится в заявлении оргкомитета, ранее рассматривавшего возможность проведения мероприятий в пятницу, 29 марта.
Протесты, которые идут с 30 марта 2018 года, минимум еженедельно собирают на границе сектора Газа тысячи жителей анклава и регулярно перерастают в столкновения с израильскими войсками. По подсчетам организаторов, в стычках за год погибли свыше 250 палестинцев, около 20 тысяч получили ранения и травмы, более 15 тысяч из них были госпитализированы. Тридцатого марта палестинцы отмечают День земли в память о шести арабах, убитых в 1976 году в ходе протестов против экспроприации израильтянами их наделов.