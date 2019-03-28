Палестинцы отметят маршем годовщину протестов на границе сектора Газа

Протесты, которые идут с 30 марта 2018 года, минимум еженедельно собирают на границе сектора Газа тысячи жителей анклава и регулярно перерастают в столкновения с израильскими войсками. По подсчетам организаторов, в стычках за год погибли свыше 250 палестинцев, около 20 тысяч получили ранения и травмы, более 15 тысяч из них были госпитализированы. Тридцатого марта палестинцы отмечают День земли в память о шести арабах, убитых в 1976 году в ходе протестов против экспроприации израильтянами их наделов.