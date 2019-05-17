Палестинцы отменили пятничные протесты на границе сектора Газа с Израилем

Палестинцы отменили традиционные пятничные протесты на границе сектора Газа с Израилем, сославшись на жару и празднование священного мусульманского месяца Рамадан, следует из заявлений организаторов, передает РИА Новости.

Многотысячные антиизраильские выступления под общим названием «Великий марш возвращения» регулярно перерастают в кровопролитные столкновения между сторонами конфликта и не раз создавали предпосылки для полномасштабных боевых действий, чреватых особенно серьезными последствиями в период проведения в Тель-Авиве международного музыкального конкурса «Евровидение».

Оргкомитет марша сначала сообщил, что вместо митингов вдоль границы пройдет беговой марафон, а затем отменил состязания «из-за жаркой погоды и поста месяца Рамадан».