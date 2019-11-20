Палестинская администрация намерена подать иск против Помпео

Палестинское руководство намерено подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против государственного секретаря США Майка Помпео после его заявления о еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан, заявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.

«Палестинское руководство в ближайшие несколько дней направится в Международный уголовный суд, чтобы лично подать иск против государственного секретаря США Майка Помпео», — заявил аль-Малики.

«Заявление США не имеет никакой юридической силы, но на практике оно имеет серьезные последствия для подрыва безопасности в регионе, решения двух государств, и подтолкнет Нетаньяху к колониальной аннексии Западного берега реки Иордан, явно нарушая международное право», — добавил он.