Палестина заявила о провале США в урегулировании конфликта с Израилем

«Утрачивается любая позитивная роль США в мирном процессе и в мирном урегулировании. Поэтому мы выступаем за создание международного многостороннего механизма, который мог бы предпринять совместные усилия для восстановления этого процесса, так как этот процесс показал свою неудачу и полный провал, когда им занимались США», — заявил он на мероприятии, посвященном Дню солидарности с народом Палестины.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил продвижение законопроекта о распространении израильского суверенитета на еврейские поселения Иорданской долины после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил, что эти поселения не являются незаконными.(РИА Новости)