Палестина против «сделки века» США

Палестина не пойдет на «сделку века» Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта, отвергает все последние миротворческие инициативы США и Израиля, заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.

«Когда говорят о сделке века, нам предлагают какую-то странную повестку дня, нам предлагают превратить временные лагеря палестинских беженцев в какие-то новые города, нам предлагают деньги за нашу землю, за наши права, но мы никогда на это не пойдем», — заявил он, выступая на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Он отметил, что Иерусалим принадлежит всем религиям. «Я хотел бы подчеркнуть еще раз твердую позицию палестинского руководства, которое выступает против всех последних инициатив США и Израиля. Для нас Иерусалим не предмет торга, не предмет сделки», — добавил он.