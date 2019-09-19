Палестина готова вести переговоры с любым новым премьер-министром Израиля

Палестинцы готовы вести переговоры с любым новым премьер-министром еврейского государства. Об этом заявил в среду в Осло министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, сообщает ТАСС.

«Палестинские власти готовы вести переговоры с любым новым главой правительства Израиля, — приводит его слова телеканал Al Arabiya. — Мы уважаем результаты демократических выборов в Израиле и готовы сесть за стол переговоров с тем, кто сумеет сформировать правительство».

Между тем во вторник глава палестинского правительства Мухаммед Штайе заявил в Рамалле, что палестинские власти особо не рассчитывают на результаты парламентских выборов в Израиле, поскольку еврейское государство «не готово прекратить оккупацию Западного берега».

| 2019-09-19T00:49:39+00:00 19 сентября 2019, 06:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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