Палестина готова вести переговоры с любым новым премьер-министром Израиля

Палестинцы готовы вести переговоры с любым новым премьер-министром еврейского государства. Об этом заявил в среду в Осло министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, сообщает ТАСС.

«Палестинские власти готовы вести переговоры с любым новым главой правительства Израиля, — приводит его слова телеканал Al Arabiya. — Мы уважаем результаты демократических выборов в Израиле и готовы сесть за стол переговоров с тем, кто сумеет сформировать правительство».

Между тем во вторник глава палестинского правительства Мухаммед Штайе заявил в Рамалле, что палестинские власти особо не рассчитывают на результаты парламентских выборов в Израиле, поскольку еврейское государство «не готово прекратить оккупацию Западного берега».