Палеонтологи нашли в Новой Зеландии останки гигантского попугая

«Все знают, что Новая Зеландия была архипелагом гигантских птиц. На ее поверхности жили не только моа, но и гигантские гуси и журавли-адзебиллы, а в небесах безраздельно владычествовали огромные орлы. Однако, до настоящего времени мы не находили останков гигантских попугаев ни здесь, ни в любых других уголках Земли», — рассказывает Тревор Уорзи (Trevor Worthy) из университета Флиндерса в Аделаиде (Австралия).