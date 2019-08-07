Палеонтологи нашли в Новой Зеландии останки гигантского попугая

Новая Зеландия в очередной раз подтвердила свой статус прибежища гигантских пернатых – в недавнем прошлом ее населяли не только знаменитые трехметровые птицы-моа, но попугаи размером с человека. Об этом пишут ученые в журнале Biology Letters.
«Все знают, что Новая Зеландия была архипелагом гигантских птиц. На ее поверхности жили не только моа, но и гигантские гуси и журавли-адзебиллы, а в небесах безраздельно владычествовали огромные орлы. Однако, до настоящего времени мы не находили останков гигантских попугаев ни здесь, ни в любых других уголках Земли», — рассказывает Тревор Уорзи (Trevor Worthy) из университета Флиндерса в Аделаиде (Австралия).
После вымирания динозавров на рубеже мезозоя и кайнозоя, верхушку пищевой пирамиды достаточно долгое время занимали крупные наземные птицы, не умевшие летать. Начиная с конца эоцена, их со временем вытеснили крупные млекопитающие, вроде двухтонных «свиней-терминаторов» энтелодонтов или четырехметровых гиенодонов.
Несмотря на потерю лидерства, гигантские птицы не вымерли полностью, и их популяции продолжали сохраняться в разных уголках Земли. К примеру, гигантские плотоядные «птицы ужаса»-фороракосы существовали на территории Южной Америки вплоть до начала ледникового периода, а их «кузины» с Мадагаскара и Новой Зеландии – моа и слоновые птицы – исчезли лишь три-четыре века назад.(РИА Новости)