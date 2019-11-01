Палата представителей США приняла резолюцию в поддержку импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США провела в четверг первое голосование в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, инициированной ранее Демократической партией. Нижняя палата Конгресса одобрила резолюцию, которая официально поддерживает начатые демократами расследования действий республиканца Трампа. Эти разбирательства идут в общей сложности в шести комитетах Палаты представителей.

Резолюция предписывает комитетам по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, доходам и расходам, а также юридическому продолжать такие расследования. Их цель, как гласит резолюция, — выяснить, «существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционными полномочиями подвергнуть импичменту президента Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов Америки».

Документ подразумевает начало публичной части этих разбирательств, в том числе проведение открытых слушаний на Капитолийском холме. До сих пор слушания в рамках процедуры импичмента были закрытыми.

За резолюцию проголосовали 232 законодателя, против — 196. Для ее одобрения требовалось простое большинство в 218 голосов. Как и ожидалось, при рассмотрении этого вопроса произошел раскол по партийной принадлежности: республиканцы выступили против (194, трое законодателей не приняли участия в голосовании), демократы — за (231, еще один не принимал участия в голосовании). При этом в стане демократов двое (их имена пока не известны) проголосовали против резолюции. Вместе с демократами в поддержку резолюции выступил еще один независимый законодатель.(ТАСС)