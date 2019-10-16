Палата представителей США приняла резолюцию против вывода войск из Сирии

Палата представителей конгресса США в среду приняла резолюцию с неодобрением решения президента Дональда Трампа вывести американские войска из северо-восточных районов Сирии, тем самым позволив турецкой армии начать там операцию против курдских формирований, сообщает РИА Новости.

За документ проголосовали 354 конгрессмена, против – 60, еще четверо воздержались.

В резолюции, помимо возражения против решения Трампа, содержится призыв к президенту Турции Тайипу Эрдогану «немедленно прекратить односторонние военные действия на северо-востоке Сирии и соблюдать существующие соглашения, касающиеся Сирии».

Кроме того, законодатели призывают администрацию США работать над тем, чтобы турецкие военные «действовали сдержанно», а также США продолжали оказывать поддержку сирийским курдам и беженцам в регионе «посредством оказания гуманитарной помощи, в том числе перемещенным лицам или иным образом».

Резолюция, в отличие от закона, не является обязательным к исполнению документом для администрации США, а отражает точку зрения законодателей по тому или иному вопросу.