Палата представителей США приняла резолюцию против вывода войск из Сирии

Палата представителей конгресса США в среду приняла резолюцию с неодобрением решения президента Дональда Трампа вывести американские войска из северо-восточных районов Сирии, тем самым позволив турецкой армии начать там операцию против курдских формирований, сообщает РИА Новости.

За документ проголосовали 354 конгрессмена, против – 60, еще четверо воздержались.

В резолюции, помимо возражения против решения Трампа, содержится призыв к президенту Турции Тайипу Эрдогану «немедленно прекратить односторонние военные действия на северо-востоке Сирии и соблюдать существующие соглашения, касающиеся Сирии».

Кроме того, законодатели призывают администрацию США работать над тем, чтобы турецкие военные «действовали сдержанно», а также США продолжали оказывать поддержку сирийским курдам и беженцам в регионе «посредством оказания гуманитарной помощи, в том числе перемещенным лицам или иным образом».

Резолюция, в отличие от закона, не является обязательным к исполнению документом для администрации США, а отражает точку зрения законодателей по тому или иному вопросу.

| 2019-10-16T23:56:26+00:00 17 октября 2019, 03:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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