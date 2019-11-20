Палата представителей Конгресса США продлила финансирование правительства до 20 декабря

Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

На данный момент действует одобренная законодателями и подписанная президентом США Дональдом Трампом резолюция, которая обеспечивает финансирование федерального правительства до 21 ноября. До четверга Сенат Конгресса должен одобрить продление финансирования правительства, а американский лидер подписать соответствующий документ.(ТАСС)