Палата общин окончательно одобрила законопроект об отсрочке Brexit

Палата общин британского парламента вечером в понедельник окончательно одобрила законопроект об отсрочке Brexit. Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Press Association.

О решении стало известно после того, как депутаты нижней палаты приняли внесенные ранее в тот же день поправки Палаты лордов, из-за которых документ был снова передан на рассмотрение нижней палаты.

Автор законопроекта, депутат от лейбористов Иветт Купер отметила, что в понедельник обе палаты парламента ответственно подошли к делу и четко изложили свою позицию, что Brexit без сделки «обернулся бы тяжелым ущербом для рабочих мест, производства и безопасности» Великобритании. Кроме того, по ее словам, принятый билль оказывает прямую поддержку премьер-министру Терезе Мэй в намерении добиться одобрения парламентом ее сделки по Brexit на текущей неделе.

После этого биллю о Brexit, чтобы стать законом, оставалось только получить королевскую санкцию, что являлось формальностью, и в самом конце дня в понедельник (по британскому времени) она последовала. «После одобрения обеими палатами парламента законопроект теперь получил королевскую санкцию», — сообщила в Twitter канцелярия Палаты общин. Она также информировала о том, что предложение по продлению действия Статьи 50 Лиссабонского договора о ЕС, определяющей процедуру и сроки выхода страны из ЕС, нижняя палата будет обсуждать во вторник.