Палач или жертва предрассудков?

Как сообщило Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура Азербайджана 17 июня 2019 года на рынке в селе Беюк Кесик были убиты жители села Садыхлы Шаргия Мусаева, ее сыновья Новруз и Шамсаддин, также жительница села Аггёль Зейнаб Джалилова.

В ходе первичного расследования было установлено, что преступление совершено жителем села Садыхлы Эльнуром Сулеймановым из побуждений кровной мести. Преступник использовал автомат Калашникова.

В прокуратуре района по факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.7 (преднамеренное убийство двух и более человек), 228.1 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) УК Азербайджана и назначены необходимые экспертизы по делу.

Эльнур Сулейманов добровольно явился в Отдел полиции Агстафинского района и сдал орудие преступления. Ему были предъявлены обвинения, и решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Учитывая тяжесть этого преступления и его широкий резонанс, в тоже время в целях всестороннего и объективного расследования данного преступления в Агстафу была откомандирована группа сотрудников Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.

Предполагаемым мотивом преступления является месть. 15 лет назад братья Мусаевы убили отца и дядю Эльнура Сулейманова. Тогда между односельчанами возник конфликт из-за земельного надела, на котором пасся скот. В двойном убийстве участвовал также третий брат Мусаевых. В результате все трое были привлечены к уголовной ответственности. В начале этого года Новруз и Шамиддин Мусаевы освободились из мест лишения свободы, а третий брат продолжает отбывать срок.

Узнав об этом, Эльнур Сулейманов решил отомстить. Он выследил Мусаевых, и когда те находились рядом, открыл по ним огонь. Убитая Джалилова оказалась случайной жертвой этой расправы (oxu.az).

Отметим, что министерство оборонной промышленности Азербайджана, начиная с 2011 года, производит 5,45-миллиметровую версию АК-74М, получившую локальное обозначение «Хазри». Автоматы АК-74М «Хазри» стоят на вооружении армии Азербайджана. На сегодня Азербайджаном выпущено по лицензии более 100 тыс. автоматов АК-74М.

Стрельба в Агстафе – не первый случай, когда боевое оружие используется для кровавых разборок. Так, автомат Калашникова был использован 18 августа 2018 года. Ранее судимый житель поселка Раманы Хикмет Аббаскулиев ворвался в кафе с автоматом Калашникова в руках и открыл огонь. В результате были убиты 2 человека.

Как заявил # начальник канцелярии прокуратуры Сабир Мусаев в данный момент следствие как раз выясняет, где Эльнур Сулейманов приобрел автомат Калашникова.

«Пока следствие ведут сотрудники Агстафинской прокуратуры. Но, возможно, дело будет передано Генпрокуратуре»,- отметил Сабир Мусаев.

Как нам удалось выяснить расследованием по делу об убийстве жителей села Садыхлы занимается помощник прокурора Акстафинского района Рагим Гусейнли.

Мы связались с Рагимом Гусейнли и на наш вопрос о том, почему Эльнур Сулейманов не был задержан сразу же на месте совершения преступления, помощник прокурора дал следующий ответ: «У нас нет сведений о том, что на месте преступления находились сотрудники полиции».

Как заверил #, пресс-секретарь Генпрокуратуры Эльдар Султанов, расследование обязательно ответит на вопрос о том, откуда у Эльнура Сулейманова автомат Калашникова.

Что же побудило 16-летнего подростка совершить столь тяжкое преступление? Ему был всего годик, когда были убиты его дядя и отец, и вряд ли он что-то помнил о том трагическом дне.

Как нам удалось выяснить, причиной гибели отца и дяди Сулейманова стал обычный спор между соседями из-за земли, на которой пасли скот.

Как рассказал # участковый уполномоченный села Садыхлы Ильгар Исмаилов, Эльнур был неконфликтным мальчиком: «Я не имею права отвечать на ваши вопросы, так как сейчас идет следствие. Могу сказать только, что Эльнур Сулейманов никогда не участвовал ни в драках, ни в конфликтах».

О том, что Эльнур Сулейманов рос спокойным ребенком, сказал и представитель главы исполнительной власти Агстафинского района в селе Садыхлы Эльшан Мамедов: «Он ровесник моих сыновей, я его знаю, спокойный парень, никогда ни с кем не конфликтовал».

В драме Наджафбека Везирова, «Несчастный Фахраддин» написанной еще в XIX веке, главный герой становится жертвой предрассудков и, не найдя в себе силы сопротивляться невежеству окружающих, участвует в кровной мести. В результате герой погибает. Не стал ли Эльнур Сулейманов такой же жертвой предрассудков?