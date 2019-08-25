Пакт Молотова-Риббентропа и современность

Человечество пользуется десятичной системой счисления. У числа 10 только два делителя: 2 и 5. Поэтому круглыми считаются даты оканчивающиеся на 5 и 0. Вот и в этом году мы отмечаем 80 лет подписанию 23, фактически 24, августа 1939 года пакта между СССР и Германией.

В коммунистической пропаганде он назывался Договором о ненападении, его в октябре дополнил Договор о дружбе и границах, но в историю он вошел под названием пакта Молотова-Риббентропа. По фамилиям тогдашних министров иностранных дел СССР и Германии. При этом все понимают и тогда понимали, что на самом деле это был сговор между Гитлером и Сталиным.

Если читать опубликованный тогда текст договора, то в нем ничего предосудительного не было. Стороны соглашались не нападать друг на друга и не участвовать во враждебных коалициях. В случае участия кого-то в войне с третьими странами соблюдать нейтралитет. Стандартный договор как того времени, так и нынешнего.

Вся загвоздка таилась в секретном протоколе, который прилагался к пакту. Кстати, к последующему Договору о дружбе и границах тоже прилагался секретный протокол и несколько карт.

Сколь литров чернил исписала советская пропаганда, чтобы доказать отсутствие секретного протокола к пакту. При этом его секретность была нарушена буквально в тот же день, когда он был подписан. Советник германского посольства в Москве Ганс фон Херварт передал его содержание своему американскому коллеге и будущему послу в Москве Чарльзу Болену. Известно, что последний был довольно близок к президенту Рузвельту и был его переводчиком на Тегеранской и Крымской конференциях. Как показывают опубликованные документы государственного департамента, в Вашингтоне были прекрасно осведомлены о советско-германских переговорах во всех подробностях.

Видимо тогда же о секретном протоколе узнали и в Лондоне. Вероятно из того же источника. Через два дня 25 августа 1939 года Великобритания и Польша подписывают соглашение о взаимопомощи. В его первой статье говорилось, что «В случае если одна из Сторон Договора будет втянута в боевые действия с европейским государством агрессией, устроенной последним против указанной Стороны Договора, другая Сторона Договора немедленно предоставит Стороне Договора, втянутой в боевые действия, всю необходимую от нее поддержку и помощь».

Из этого очевидно, что триггером Второй мировой войны стал пакт Молотова-Риббентропа и его секретный протокол.

Советская, а теперь и российская пропаганда, а также прокремлевские историки доказывают, что у СССР не было другого выхода, так как он мог стать жертвой германской агрессии, а к войне готов не был. К тому же вроде бы была угроза присоединения Польши к совместному походу против СССР.

Все эти доводы не выдерживают сопоставления с фактами. После Мюнхена фюрер сделал Польше скромное, по его мнению, предложение: присоединиться к Антикоминтерновскому пакту. И далее с Венгрией и Германией воевать против СССР. За это Варшава могла получить Украину.

Однако Польша такое предложение отклонила, и участвовать в каких-либо союзах с Гитлером не захотела. В том числе отказалась от территориальных захватов. Согласно формулировке польского министра иностранных дел Юзефа Бека, «на что нам Украина?».

Все это прекрасно было известно в Москве, так как польское правительство не делало тайны из германских предложений и своих ответов на них. Возникает вполне естественный вопрос, как могла Германия напасть на СССР, если у них не было общей границы. Как раз она появилась в результате реализации договоренностей по пакту и секретному протоколу.

Вермахт 1939 года был, как показала война с Польшей, не очень силен. Уже 6 сентября на пятый день войны он стал испытывать снарядный голод. Это показали сражения на реке Бзуре, в которых польская армия разгромила несколько немецких дивизий. Отсюда истерические телеграммы Риббентропа Молотову с требованиями скорейшего вступления Красной армии в Польшу.

В 1939 году в Германии вообще не разрабатывали планов войны с СССР. Это начали делать только поздним летом следующего года. Скорее всего, эта страшилка возникла из-за необходимости хоть как-то объяснить столь резкий поворот советской внешней политики.

Очень примечательный эпизод накануне советского вторжения в Польшу. Молотов принял германского посла Шуленбурга и сказал, что Красная армия вступает в Польшу, чтобы взять под защиту украинское и белорусское население. В Берлине возмутились, и Риббентроп прислал телеграмму протеста. Однако на следующей встрече Молотов сказал, что другой причины у Москвы нет. Так между подписантами пробежала первая черная кошка.

В СССР до 1989 года вообще отрицали существование секретного протокола. Тогда Съезд народных депутатов признал их существование, отметив отсутствие подлинников. И вот в начале июня они нашлись. Фонд «Историческая память» опубликовал оригиналы пакта и секретного протокола.

Почему же именно сейчас в Кремле решили больше не прятать и так хорошо известный секретный протокол. Ответ следует искать в направлениях современной российской политики.

Как говорится скрепой российской внешней и внутренней политики является представление, что распад СССР есть величайшая историческая катастрофа прошлого века. Как следствие в Москве рассматривают бывшие республики СССР, возможно, за исключением стран Балтии, как зону своих интересов или выражаясь языком московских переговоров августа 1939 года, зоной своего влияния.

Тем самым формируется генезис пакта и секретного протокола из прошлого к дню сегодняшнему. Советский Союз имел границу по рекам Нарев, Сан и Буг и это закреплено рядом договоров. Сейчас территория России серьезно уменьшилась, но Москва претендует на верховенство в сопредельных республиках.

И как тогда в так называемой защите украинского и белорусского населения, так и сейчас она присвоила себе право защищать русскоязычных. Как говорится, по всему земному шару и тем более по периметру своих границ.

И неважно, что эти русскоязычные не только не нуждаются в защите, но часто очень враждебно относятся с России и проводимой ее руководством политике. Не случайно, но в грозные дни аннексии Крыма и начала агрессии Москвы на Донбассе основу добровольческих батальонов составили как раз русскоязычные граждане Украины. Это оказалась одним из самых неприятных сюрпризов для Кремля. Объяснение этому непреложному факту там не нашли и предпочли его просто не замечать под разговоры об украинских нацистах, бандеровцах и прочей чепухи.

Москва требует от Запада признать бывшее советское пространство зоной своего влияния и начинает внешнеполитические авантюры в духе пакта Молотова-Риббентропа, чтобы принудить в первую очередь Европу признать за ней такое право. И когда там не соглашаются, очень обижаются и затевают новую авантюру или угрожают ее начать. Ввязались в Сирию, теперь рассматривают центральную Африку.

И все для того, чтобы подвигнуть своих западных партнеров на новое издание пакта Молотова-Риббентропа. Не просто признать территорию бывшего СССР зоной своего влияния, но также право на агрессию и аннексию по своему усмотрению.

Плачевные последствия пакта от 23 августа 1939 года Кремль ничему не научили. Вот почему он обречен на новую геополитическую катастрофу, после которой Россия может и не уцелеть.