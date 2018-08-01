Пакистанские военные спасли российского альпиниста

По сведению «Голоса Америки» пакистанские военные сообщили, что им удалось спасти российского альпиниста, забравшегося на опасную вершину на севере страны, после того как его напарник на прошлой неделе сорвался и погиб.

В заявлении военных говорится, что вертолет подобрал альпиниста Александра Гукова с горы Латок на высоте 6294 метра. «Смелая спасательная операция» прошла в понедельник в экстремальных погодных условиях, после шести неудачных попыток.

Секретарь Альпинистского клуба Пакистана Каррар Хайдри сообщил, что напарник Гукова в этой экспедиции Сергей Глазунов разбился насмерть 26 июля, после того как ненастная погода застала их на вершине на леднике Биафо горной системы Каракорум.

В сообщении военных говорится, что Гуков был доставлен в военный госпиталь в городе Скарду. Его состояние описывается, как стабильное.