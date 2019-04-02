Пакистан заявил о гибели трех военных при обстрелах со стороны Индии

акже отмечается, что в ответ на действия Индии пакистанские военные «дали эффективный ответ». О возможных жертвах и пострадавших с индийской стороны данные пока отсутствуют.

В настоящее время в отношениях между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за нападения на колонну военизированной полиции, которое произошло 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад», руководитель которой Масуд Азхар базируется в Пакистане. Жертвами атаки в тот день стали 45 человек.(РИА Новости)