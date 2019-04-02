Пакистан заявил о гибели трех военных при обстрелах со стороны Индии

Пакистанская армия заявила, что трое ее военнослужащих погибли, еще один пострадал в результате «неспровоцированного» обстрела со стороны подконтрольной Индии части спорного региона Кашмир.
«Трое мужественных сыновей нашей страны отдали свои жизни во время выполнения гражданского долга», — говорится в распространенном сообщении пресс-службы ВС Пакистана. В нем сказано, что обстрел был совершен по району Равалкот.
акже отмечается, что в ответ на действия Индии пакистанские военные «дали эффективный ответ». О возможных жертвах и пострадавших с индийской стороны данные пока отсутствуют.
В настоящее время в отношениях между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за нападения на колонну военизированной полиции, которое произошло 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад», руководитель которой Масуд Азхар базируется в Пакистане. Жертвами атаки в тот день стали 45 человек.(РИА Новости)
| 2019-04-02T10:10:03+00:00 2 апреля 2019, 11:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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