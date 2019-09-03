Пакистан разрешил импорт жизненно важных медикаментов из Индии

Правительство Пакистана сняло запрет на импорт жизненно важных медикаментов из Индии после принятого ранее решения приостановить торговые отношения с Нью-Дели, передает ТАСС.

По его информации, пакистанские власти также разрешили экспорт лекарств в Индию.

7 августа Исламабад объявил о приостановке торговли с Нью-Дели после решения индийского руководства упразднить штат Джамму и Кашмир от 5 августа. С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение, правительство страны выслало индийского посла из Исламабада и отозвало своего посла из Нью-Дели.

| 2019-09-03T16:35:15+00:00 3 сентября 2019, 17:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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