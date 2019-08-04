Пакистан просит Трампа помочь урегулировать конфликт в Кашмире

Премьер-министр Пакистана Имран Хан обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом помочь в урегулировании конфликта с Индией вокруг Кашмира.

«Президент Трамп предложил роль посредника по Кашмиру. Настало время стать им, так как ситуация там и вдоль демаркационной линии ухудшается из-за новых агрессивных действий со стороны оккупационных сил Индии», — написал Хан в своем Twitter в воскресенье, 4 августа. По его словам, ситуация может перерасти «в региональный кризис», пишет dw.com.

Пакистан обвинил Индию в применении кассетных бомб 3 августа, в результате чего погибли два мирных жителя, а еще 11 получили ранения. Индия эти обвинения отвергла. Индийские власти в свою очередь завили, что в тот же день были убиты не менее пяти базирующихся на территории Пакистана боевиков, которые готовили атаку против Индии. Пакистан отвергает это.

Пакистан давно пытается привлечь США в качестве посредника для урегулирования кашмирского конфликта, Индия настаивает на том, что спор должен решаться в двустороннем порядке. Так, ранее сообщалось, что Трамп выразил готовность стать посредником в урегулировании ситуации вокруг Кашмира, в том числе, по просьбе премьер-министра Индии Нарендра Моди. Премьер с таким предложением к США не обращался, завили позднее в МИД Индии.