Пакистан призвал Индию допустить дипломатов и журналистов в Джамму и Кашмир

Исламабад обратился с призывом к Нью-Дели разрешить дипломатам и журналистам посетить союзную территорию Джамму и Кашмир. Как отмечает телеканал Geo TV, ранее Пакистан допустил иностранных представителей на свою часть спорного региона Кашмир.

«Исламабад требует от Нью-Дели направить дипломатов и журналистов на индийскую сторону линии контроля в оккупированном Индией Кашмире, как это сделали мы», — заявил представитель Вооруженных сил Пакистана генерал Асиф Гафур. Он также указал, что иностранные делегаты, посетив во вторник пакистанскую часть Кашмира, лично убедились в отсутствии террористов в регионе.

Ранее индийский командующий Северным военным округом Индии генерал-лейтенант Ранбир Сингх заявил о действующих там бандформированиях, готовых к переброске на индийскую территорию. (ТАСС)

| 2019-10-22T16:26:55+00:00 22 октября 2019, 18:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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