Пакистан призвал Индию допустить дипломатов и журналистов в Джамму и Кашмир

Исламабад обратился с призывом к Нью-Дели разрешить дипломатам и журналистам посетить союзную территорию Джамму и Кашмир. Как отмечает телеканал Geo TV, ранее Пакистан допустил иностранных представителей на свою часть спорного региона Кашмир.

«Исламабад требует от Нью-Дели направить дипломатов и журналистов на индийскую сторону линии контроля в оккупированном Индией Кашмире, как это сделали мы», — заявил представитель Вооруженных сил Пакистана генерал Асиф Гафур. Он также указал, что иностранные делегаты, посетив во вторник пакистанскую часть Кашмира, лично убедились в отсутствии террористов в регионе.

Ранее индийский командующий Северным военным округом Индии генерал-лейтенант Ранбир Сингх заявил о действующих там бандформированиях, готовых к переброске на индийскую территорию. (ТАСС)