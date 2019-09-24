Пакистан призвал Армению вывести свои войска из Нагорного Карабаха

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши призвал Армению вывести свои войска из Нагорного Карабаха, передает во вторник Trend со ссылкой на Radio Pakistan.
Куреши, выступая на встрече в кулуарах 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сказал, что Пакистан против действий Армении по изменению географии, населения, экономической, социальной и культурной самобытности и институциональной структуры в Нагорном Карабахе.
Встреча была организована Контактной группой Организации исламского сотрудничества (ОИС) под названием «Агрессия Республики Армения против Азербайджанской Республики».
Он призвал Армению вывести свои войска из Нагорного Карабаха в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.
Министр сказал, что нагорно-карабахский конфликт является угрозой для мира и стабильности в регионе.
Он призвал мировое сообщество сыграть свою роль в разрешении конфликта.