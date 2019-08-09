Пакистан приостанавливает железнодорожное сообщение с Индией

Пакистанские власти прекратят движение поезда «Тарский экспресс», второго железнодорожного маршрута, соединяющего Пакистан и Индию, заявил министр железных дорог Шейх Рашид Ахмед.

«Пакистан из-за кашмирского кризиса закроет движение «Тарского экспресса», который ходит между Мунабао и Хохропаром, между Индией и Пакистаном», — заявил министр.

Во вторник пакистанские власти отменили движение знаменитого «Самджхаута экспресс» или «Поезда примирения», следующего из Лахора в приграничный индийский город Аттари.

В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.

Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Накануне Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.