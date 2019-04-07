Пакистан предостерег Индию от возможных «авантюр» в Кашмире

Министерство иностранных дел Пакистана в воскресенье вызвало заместителя главы дипмиссии Индии в Исламабаде, где ему было вынесено «предостережение» в связи с возможными провокациями в спорном для двух стран регионе Кашмир, сообщил официальный представитель пакистанского МИД Мохаммад Фейсал, передает РИА Новости.

«Замглавы посольства Индии был вызван (в МИД), где ему был объявлен демарш в продолжение сегодняшнего брифинга министра иностранных дел Шаха Мехмуда Куреши и вынесено предупреждение в связи с возможными военными авантюрами», — написал Фейсал в своем аккаунте в Twitter

Ранее в воскресенье Куреши заявил, что пакистанская разведка располагает информацией о готовящейся атаке со стороны Индии против его страны в период с 16 по 20 апреля. Министр призвал международное сообщество «обратить внимание на безответственное поведение Индии», подчеркнув, что в противном случае мир и безопасность в Южной Азии «будут поставлены под угрозу».