Пакистан пообещал помочь Ирану безопасно вернуть иранских пограничников

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Пакистан пообещал помочь Ирану безопасно вернуть иранских пограничников, которые были похищены террористами на пограничном пункте в Мирджаве, передает в стреду агентство «Иран» со ссылкой на IRNA.

В интервью вскоре после его прибытия в Исламабад Зариф сказал, что Иран и Пакистан являются очень сильными соседями, и Тегеран ценит свои связи с Исламабадом.

16 октября Корпус стражей Исламской революции заявил, что террористы похитили иранских солдат, в том числе ополченцев из «Басидж» и пограничников, недалеко от города Мирджаве на пакистанской границе.

«Я приехал в Пакистан для дальнейшей активизации усилий по безопасному возращению иранских пограничников», — заявил Зариф.

Он отметил, что пакистанские официальные лица пообещали иранским властям сделать все возможное, чтобы помочь вернуть похищенных пограничников.

Министр иностранных дел Ирана Зариф прибыл в Исламабад в среду, чтобы провести встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, министром иностранных дел Шахом Мехмудом Куреши. Ожидается, что он также встретится с командующим пакистанской армии Камаром Джаведом Баджвой.

Посол Ирана в Пакистане Мехди Хонардуст и старшие должностные лица Министерства иностранных дел встретили Зарифа в аэропорту. Это второй визит иранского министра в Пакистан после прихода к власти правительства премьер-министра Имрана Хана.

Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми рассказал, что во время своего визита, Зариф будет находиться контролировать меры, принятые правительством Пакистана для обеспечения безопасности и освобождения иранских пограничников.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф также призвал своего пакистанского коллегу Шаха Махмуда Куреши обсудить ситуацию, возникшую после похищения иранских охранников.

Тем временем командующий сухопутными войсками КСИР бригадный генерал Мохаммад Пакпур также посетил Пакистан, чтобы обсудить судьбу похищенных иранских пограничников.

31 просмотров