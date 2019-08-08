Пакистан не собирается решать ситуацию в Кашмире военным путем

Исламабад не рассматривает решение ситуации в Кашмире силовым путем. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

«Мы опасаемся, что Индия может провести новые военные операции с целью отвлечь внимание мирового сообщества, — приводит телеканал Geo TV высказывание Куреши. — Исламабад не рассматривает возможность военного решения создавшейся ситуации в Кашмире».

По его словам, Пакистан намерен добиваться политического, дипломатического и правового урегулирования противоречий.

В отношениях Исламабада и Нью-Дели сохраняется напряженность из-за решения Индии упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории. С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла этот штат особым статусом.

В связи с этим 7 августа власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии на родину. Также Исламабад заявил о намерении понизить уровень дипломатических отношений и приостановить двустороннюю торговлю с Индией. (ТАСС)