Пакистан не добился поддержки его позиции по Кашмиру, заявили в Исламабаде

Слова Шаха прозвучали спустя несколько дней после того, как министр иностранных дел Пакистана публично в Женеве вновь обвинил власти Индии в массовых нарушениях прав человека в подконтрольной им части Кашмира. Нью-Дели расценил эти заявления как «сфабрикованные» и «неправомерные» — особенно с учетом того, что Пакистан, по мнению Индии, «был и остается колыбелью мирового терроризма».

Пакистан остро отреагировал, когда в начале августа Нью-Дели упразднил Джамму и Кашмир как штат и ввел в регионе прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.