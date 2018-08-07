Падение валютного курса не всегда плохая новость для национальной экономики

Несмотря на то, что цены на нефть растут и экономика многих стран, на первый взгляд, стабилизировалась, все равно мы замечаем, как рубль, риал и лира падают. Многие данную тенденцию связывают с санкциями США против этих стран. О том, что происходит в мировой экономике, рассказал # доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

— В последнее время наблюдается тенденция падения рубля, лиры и риала. Как вы оцениваете данный процесс. К чему он приведет?

— Мировая экономика – это живой организм и колебания ее основных структурных элементов (валют, торговых потоков, инвестиций) неизбежны. У нынешнего падения валютного курса денежных единиц нефтедобывающих государств несколько причин, как объективных, так и достаточно «рукотворных», т.е. субъективных. О них я скажу немного позднее. А здесь хотел бы отметить, что падение валютного курса не всегда является для национальной экономики плохой новостью.

Излишне жесткая монетарная политика, пропагандируемая МВФ и США, в большинстве случаев ведет к деиндустриализации, снижению стандартов социальной политики, росту безработицы и эмиграции населения в другие, более благополучные страны. Посмотрите на пример большинства государств Центральной и Восточной Европы, а в недавнем прошлом – на Южную Корею, Турцию и т.д.

— Несмотря на то, что цены на нефть значительно поднялись, экономика таких стран как Азербайджан, Россия, Иран не стабилизировалась. Как вы считаете, какие причины не позволяют экономике этих стран полноценно развиваться?

— Главная причина нестабильности валютных курсов денежных единиц государств с преобладающим сырьевым сектором экономики, на мой взгляд, состоит в чрезмерном оптимизме, охватившем рынок США и глобальных инвесторов, вкладывающих в него гигантские средства. Экономический рост длится в США уже 16 кварталов и игроки рынка поверили в то, что он не скоро остановится. Как следствие, растет спрос на американские ценные бумаги и на доллары США, которые требуются для их приобретения.

Ситуация в ЕС не намного хуже, особенно в сфере борьбы с высоким уровнем безработицы, где Брюсселю удалось добиться впечатляющих успехов, снизив уровень безработицы за прошедшие три года почти на половину, с 11 до 7,5 процента рабочей силы. А когда две ключевые мировые валюты (доллар США и евро) находятся на подъеме, то в качестве потенциальных жертв выступают все остальные национальные валюты. Примерно это сейчас на глобальном финансовом рынке и происходит.

Но есть и другие, менее масштабные причины валютно-финансовых потрясений в нефтедобывающих государствах. Среди них угроза глобальной торговой войны, которая остановит рост мировой торговли и всей мировой экономики; активные усилия США по увеличению добычи собственных нефти и газа, а также их активное продвижение на внешние рынки; слабость институтов рыночной экономики в большинстве нефтедобывающих государств Евразии и Латинской Америки.

Санкции США против России сдерживают экономический рост в стране и негативно влияют на валютный курс рубля. Наконец, власти России после президентских выборов весной 2018 года объявили о масштабной программе стимулирования социально-экономического развития. Она требует дополнительных расходов на уровне 6-7 триллионов рублей в год.

Обильный приток на внутренний рынок иностранной валюты вследствие высоких цен на энергоносители подсказал монетарным властям России простое решение проблемы: финансировать исполнение майского (2018 г.) указа В.Путина за счет обесцененных рублей. Пока уровень инфляции в России находится на рекордно низких показателях, такой курс немедленной угрозы национальной экономике не несет.

50 просмотров