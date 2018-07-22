Озил выступил в защиту своего фото с Эрдоганом

«Для меня сделать фотографию с президентом Эрдоганом не было чем-то политическим…, это было знаком уважения к высшей инстанции в стране моей семьи», — отмечает Озил. По его словам, с Эрдоганом он тогда обсуждал футбол. «Будь то турецкий или германский президент в моих действиях не было бы разницы», — добавил Озил. Он подчеркнул, что какими бы ни были результаты выборов в Турции, он бы все равно сделал это фото.

Месут Озил и еще один футболист — Илкай Гюндоган (Ilkay Gündogan) встретились с Эрдоганом и сделали общую фотографию с ним во время предвыборной кампании политика. Гюндоган на снимке держит в руках футболку своего клуба «Манчестер Сити», на которой по-турецки написано: «Моему уважаемому президенту, с почтением».

Родители обоих футболистов из Турции, а сами они на следующий день были утверждены в состав немецкой сборной на ЧМ-2018. В Германии из-за этого снимка разгорелся скандал, футболистов стали критиковать. Так, глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель (Reinhard Grindel) заявлял: «Футбол и DFB защищают ценности, которые недостаточно уважает господин Эрдоган. Поэтому нехорошо, что игроки нашей национальной сборной позволили злоупотреблять собой в предвыборных целях».

Главный тренер бундестим Йоахим Лёв (Joachim Löw) назвал поступок Озила и Гюндогана «неудачным» и добавил, что «этот случай станет им уроком».